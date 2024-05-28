Політика

“Розмови про відправлення військ до України є спекуляцією” – очільник Фінляндії

28 Травня 2024 10:42
фінляндія
Александер Стубб / Getty Images

Президент Фінляндії наразі не бачить можливості відправки іноземних військ в Україну.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, прем’єр-міністр Петтері Орпо не вважає за можливе відправлення фінських військових в Україну, навіть якщо Росія просунеться глибше.

Прем’єр-міністр підкреслює, що Фінляндія домовилася з Україною про підтримку на умовах, які виходили від української сторони. Наразі до них входять постачання зброї та військова підготовка.

Своєю чергою президент Александер Стубб також скептичний щодо відправки військ в Україну

“Розмови про відправлення військ на даному етапі є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася”, – зазначив Стубб.


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