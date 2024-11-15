Політика

Розмова Шольца з путіним: російський диктатор висунув низку умов
15 Листопада 2024 18:24
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путін, шольц
Олаф Шольц / Фото з відкритих джерел

У Кремлі оприлюднили заяву за результатами розмови між Олафом Шольцем і Владіміром Путіним, під час якої кремлівський лідер повторно виклав свої вимоги та озвучені раніше тези.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Путін пояснив Шольцу, що рішення розпочати повномасштабну війну проти України було обумовлене “багаторічною агресивною політикою НАТО”, спрямованою на створення антиросійського плацдарму на українській території. 

Також він заявив, що ніколи не відкидав можливість мирних переговорів, однак лише на умовах Росії, враховуючи “нові територіальні реалії”.

Путін також висловив занепокоєння через “деградацію” відносин між Росією та Німеччиною через “недружній курс” Берліна.

У Кремлі додали, що помічники лідерів залишатимуться на зв’язку для подальших обговорень.


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