Економіка

Розмір мінімальної зарплати в наступному році не змінюватиметься 
24 Вересня 2024 21:20
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У 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться без змін, заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає “Радіо Свобода“.

За його словами, на даному етапі уряд не має змоги підвищувати соціальні стандарти.

“В цьому році ми таку змогу мали і підвищили мінімальну заробітну плату на 19%, до 8 тисяч гривень. Ми вважаємо за можливе на наступний рік зберегти цей розмір на весь рік”, – зазначив Марченко.

У проекті державного бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та, відповідно, інших соціальних стандартів.  У документі пропонують встановити з 1 січня 2025 року мінімальну заробітну плату на рівні 8 тисяч гривень, як і цьогоріч.


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