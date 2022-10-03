Економіка

Розмінування Куп’янська триватиме до кінця наступного тижня

3 Жовтня 2022 16:38
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хова

Відновлення електропостачання на деокупованих територіях та в районах, де були бойові дії, залишається пріоритетною задачею місцевої влади. про це наголосив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словамив, сьогодні була проведена нарада за участі керівництва КП “Харківобленерго”, на якій обговорювався стан виконання ремонтних робіт.

“Тривають активні роботи в ізюмському напрямку. Попередньо прогнозуємо, що перші споживачі мають отримати електрику уже наступного тижня. Найближчим часом також заплановане відновлення електропостачання в м. Барвінкове, с. Червоний Яр. В Куп’янську, за попередніми оцінками вибухотехніків, до кінця наступного тижня триватиме розмінування, після чого фахівці зможуть приступити до відновлення живлення. На територіях Харківського району, де були активні бойові дії, проводять відновлення електроопор, зокрема до с. Козача Лопань”, – повідомив Синєгубов у Telegram.


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