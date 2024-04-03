Кримінал

Розкрадання 95 млн грн “Укрзалізниці”: семеро учасників схеми отримали підозри

3 Квітня 2024 17:21
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корупція, укрзалізниця
Ексрадник Офісу президента Артем Шило / Фото: BIHUS.INFO

Правоохоронці повідомили про підозру сімом учасникам організованої групи, яку очолював ексрадник Офісу президента Артем Шило.

Зловмисники організували закупівлю трансформаторів для “Укрзалізниці”, і привласнили 98,4 мільйона гривень коштів національного перевізника, повідомляє пресслужба САП.

Зокрема про підозру повідомлено (посади вказано на час вчинення злочину):

  • керівнику організованої групи, радник Офісу президента України, а надалі – співробітнику Служби безпеки України — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • двом учасникам організованої групи – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • першому заступнику директора філії “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” — ч. 5 ст. 191 КК України;
  • заступнику директора з економічної та інформаційної безпеки Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ “Укрзалізниця” — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • посереднику, який діяв від імені компанії-постачальника — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);
  • співробітнику Служби безпеки України — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

У САП додали, що нарізі троє із сімох фігурантів, яким повідомлено про підозру, а також організатор схеми Артем Шило — затримані. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.


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