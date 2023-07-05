Політика

Розкол серед російських силовиків загострився внаслідок невдалого заколоту Пригожина – британська розвідка 

5 Липня 2023 09:52
30
читать на русском →
пригожин, рф, суровікін, Британська розвідка, заколот

Розвідка Великої Британії зазначає, що генерали Сергій Суровікін і Юнус-бек Євкуров не з’являються на публіці після збройного заколоту Євгена Пригожина і групи “Вагнер”, і вважає це ознакою розколу в російській системі нацбезпеки.

Про це повідомляє розвідувальний огляд Міноборони Британії за 5 липня.

Зокрема, міністерство звернуло увагу на зникнення з публічного простору двох російських генералів – Сергія Суровікіна і Юнус-бек Євкурова.

Як зазначили у розвідці, головнокомандувач Повітряно-космічних сил РФ Суровікін не з’являвся на публіці після заколоту “вагнерівців”, а Євкурова не було на засіданні керівництва Міноборони РФ 3 липня, яке транслювалося по телебаченню.

У відомстві нагадали, що на відео потрапила розмова Євкурова з Пригожиним під час захоплення групою військових об’єктів Ростова-на-Дону.

Британські розвідники не підтверджують дані про те, що Суровікін заарештований, але зазначають, що він може перебувати під підозрою через тривалі зв’язки з “Вагнером”, починаючи з його служби в Сирії з 2017 року.

Британська розвідка називає Суровікіна одним із найбільш авторитетних офіцерів у російській армії, а також зазначає, що будь-які офіційні санкції проти нього, ймовірно, викличуть розкол.

Підозра, що потенційно впала на високих російських командирів, підкреслює, як невдалий заколот Пригожина погіршив існуючі лінії розколу в російській системі національної безпеки”, – написано у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
5 Липня 2023 11:21
3

Лідер Китаю застеріг Путіна від використання ядерної зброї 
5 Липня 2023 10:43
21

На Черкащині затримали керівницю суду, яка виправдовувала агресію РФ проти України 
5 Липня 2023 08:00
31

Протягом минулої доби відбулося 40 зіткнень з ворогом 
5 Липня 2023 07:39
85

Ситуація не зайшла у глухий кут – ISW про український контрнаступ
5 Липня 2023 07:16
66

Байден хоче бачити на посаді генсека НАТО Урсулу фон дер Ляєн 
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки