Спорт

Розклад змагань Олімпіади у Парижі на 1 серпня
1 Серпня 2024 07:31
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олімпіада
Ілюстративне фото / Reuters

У шостий змагальний день 1 серпня на Олімпіаді одразу декілька українців розпочнуть свій шлях до медалі. Зокрема, Сергій Куліш, Єлизавет Литвиненко, Людмила Оляновська візьмуть участь у медальних змаганнях.

Розклад змагань на 1 серпня:

8:30. Спортивна ходьба, 20 км, чоловіки. Ігор Главан

10:20. Спортивна ходьба, 20 км, жінки. Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Олена Собчук

10:30. Кульова стрільба, пневматична гвинтівка, 50 м, чоловіки. Сергій Куліш

11:00. Дзюдо, жінки до 78 кг. Єлизавета Литвиненко

12:14. Стрільба з лука, індивідуальна першість, жінки, 1/32 фіналу. Вероніка Марченко

12:18. Плавання, 50 м вільним стилем, кваліфікація. Владислав Бухов

17:00. Дзюдо, жінки до 78 кг, фінал. Ймовірно Єлизавета Литвиненко


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