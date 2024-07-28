Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді 28 липня

Сьогодні, 28 липня, у другий день XXXIII Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 10 видах спорту.

НОК оприлюднив розклад виступів наших спортсменів (за київським часом):

Спортивна гімнастика

10:30 — жінки, кваліфікація: Анна Лащевська

Дзюдо (вагова категорія до 66 кг, будуть розігруватися медалі)

11:00 — чоловіки, 1/16 фіналу: Богдан Ядов

Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 10м)

12:15 — чоловіки, кваліфікація, Сергій Куліш

Настільний теніс (одиночний розряд)

12:30 — жінки, 1/32 фіналу: Маргарита Песоцька

Плавання (100 м на спині)

12:43 — чоловіки, кваліфікація: Олександр Желтяков

Академічне веслування (двійка парна легкої ваги)

13:00 — чоловіки, кваліфікація: Ігор Хмара та Станіслав Ковальов

Теніс (одиночний турнір)

14:30 — жінки, перший раунд: Еліна Світоліна

16:00 — жінки, перший раунд: Марта Костюк

17:00 — жінки, перший раунд: Ангеліна Калініна

19:30 — жінки, перший раунд: Даяна Ястремська

Велосипедний спорт (маунтенбайк, будуть розігруватися медалі)

15:10 — жінки, крос-кантрі: Яна Беломоіна

Бадмінтон (одиночний розряд)

15:50 — жінки, груповий етап, Поліна Бугрова

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)

16:30 — жінки, півфінал, Вікторія Ус

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