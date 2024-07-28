Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді 28 липня

Сьогодні, 28 липня, у другий день XXXIII Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 10 видах спорту.
НОК оприлюднив розклад виступів наших спортсменів (за київським часом):
Спортивна гімнастика
10:30 — жінки, кваліфікація: Анна Лащевська
Дзюдо (вагова категорія до 66 кг, будуть розігруватися медалі)
11:00 — чоловіки, 1/16 фіналу: Богдан Ядов
Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 10м)
12:15 — чоловіки, кваліфікація, Сергій Куліш
Настільний теніс (одиночний розряд)
12:30 — жінки, 1/32 фіналу: Маргарита Песоцька
Плавання (100 м на спині)
12:43 — чоловіки, кваліфікація: Олександр Желтяков
Академічне веслування (двійка парна легкої ваги)
13:00 — чоловіки, кваліфікація: Ігор Хмара та Станіслав Ковальов
Теніс (одиночний турнір)
14:30 — жінки, перший раунд: Еліна Світоліна
16:00 — жінки, перший раунд: Марта Костюк
17:00 — жінки, перший раунд: Ангеліна Калініна
19:30 — жінки, перший раунд: Даяна Ястремська
Велосипедний спорт (маунтенбайк, будуть розігруватися медалі)
15:10 — жінки, крос-кантрі: Яна Беломоіна
Бадмінтон (одиночний розряд)
15:50 — жінки, груповий етап, Поліна Бугрова
Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)
16:30 — жінки, півфінал, Вікторія Ус
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