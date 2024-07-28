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Розклад виступів українських спортсменів на Олімпіаді 28 липня
28 Липня 2024 08:48
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олімпіада
Олег Верняєв виконує вправу на брусах. 27 липня 2024 / Фото НОК

Сьогодні, 28 липня, у другий день XXXIII Олімпійських ігор у Парижі представники національної збірної України будуть змагатися в 10 видах спорту.

НОК оприлюднив розклад виступів наших спортсменів (за київським часом):

Спортивна гімнастика
10:30 — жінки, кваліфікація: Анна Лащевська

Дзюдо (вагова категорія до 66 кг, будуть розігруватися медалі)
11:00 — чоловіки, 1/16 фіналу: Богдан Ядов

Кульова стрільба (пневматична гвинтівка, 10м)
12:15 — чоловіки, кваліфікація, Сергій Куліш

Настільний теніс (одиночний розряд)
12:30 — жінки, 1/32 фіналу: Маргарита Песоцька

Плавання (100 м на спині)
12:43 — чоловіки, кваліфікація: Олександр Желтяков

Академічне веслування (двійка парна легкої ваги)
13:00 — чоловіки, кваліфікація: Ігор Хмара та Станіслав Ковальов

Теніс (одиночний турнір)
14:30 — жінки, перший раунд: Еліна Світоліна
16:00 — жінки, перший раунд: Марта Костюк
17:00 — жінки, перший раунд: Ангеліна Калініна
19:30 — жінки, перший раунд: Даяна Ястремська

Велосипедний спорт (маунтенбайк, будуть розігруватися медалі)
15:10 — жінки, крос-кантрі: Яна Беломоіна

Бадмінтон (одиночний розряд)
15:50 — жінки, груповий етап, Поліна Бугрова

Веслувальний слалом (байдарка-одиночка)
16:30 — жінки, півфінал, Вікторія Ус

Трансляція: на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного (Суспільне Київ, Суспільне Харків і т.д.).


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