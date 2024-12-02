Розклад руху частини поїздів на Буковині змінився – Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У зв’язку з роботами зміняться маршрути низки пасажирських і приміських поїздів.

Пасажирські поїзди:

З 16 до 19 грудня поїзди № 7/8 Київ – Чернівці, № 136/135 Одеса – Чернівці, № 145/146 Харків – Чернівці та № 115/116 Запоріжжя – Чернівці курсуватимуть лише до станції Івано-Франківськ.

У зворотному напрямку з Івано-Франківська ці ж поїзди вирушатимуть з 17 до 20 грудня.

Скасовані приміські поїзди:

№ 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці: не курсуватиме з Коломиї 16–19 грудня, з Чернівців – 17–20 грудня.

не курсуватиме з Коломиї 16–19 грудня, з Чернівців – 17–20 грудня. № 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці: скасовано на всі дні з 17 до 20 грудня.

скасовано на всі дні з 17 до 20 грудня. № 6473/6474 Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці: не курсуватиме в обидва напрямки з 17 до 20 грудня.

Нові маршрути: