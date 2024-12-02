Розклад руху частини поїздів на Буковині змінився – Укрзалізниця

“Укрзалізниця” повідомила про ремонтні роботи на ділянці Коломия – Чернівці, які триватимуть з 17 до 20 грудня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У зв’язку з роботами зміняться маршрути низки пасажирських і приміських поїздів.
Пасажирські поїзди:
- З 16 до 19 грудня поїзди № 7/8 Київ – Чернівці, № 136/135 Одеса – Чернівці, № 145/146 Харків – Чернівці та № 115/116 Запоріжжя – Чернівці курсуватимуть лише до станції Івано-Франківськ.
- У зворотному напрямку з Івано-Франківська ці ж поїзди вирушатимуть з 17 до 20 грудня.
Скасовані приміські поїзди:
- № 6470/6469 Чернівці – Коломия – Чернівці: не курсуватиме з Коломиї 16–19 грудня, з Чернівців – 17–20 грудня.
- № 6472/6471 Чернівці – Коломия – Чернівці: скасовано на всі дні з 17 до 20 грудня.
- № 6473/6474 Чернівці – Вадул-Сірет – Чернівці: не курсуватиме в обидва напрямки з 17 до 20 грудня.
Нові маршрути:
- Запущено щоденний міжнародний маршрут № 866/865 – 766/765 Чернівці – Рава-Руська – Варшава з пересадкою у Раві-Руській. Продаж квитків відкриється найближчим часом.
- Почався продаж квитків на новий поїзд № 146/145 Чернівці – Харків, який з’єднає Буковину з Полтавщиною та Слобожанщиною. Перший рейс із Харкова запланований на 20 грудня, із Чернівців – на 21 грудня.