Розклад олімпійських змагань у Парижі на 8 серпня

8 серпня, на Олімпіаді-2024 спортсмени змагатимуться за медалі у боксі, боротьбі, важкій та легкій атлетиці, велоперегонах, веслуванні, вітрильному спорті, плаванні, скелелазінні, стрибках у воду, тхеквондо, футболі та хокеї на траві.
Розклад змагань на 8 серпня:
08:30 – марафонське плавання (10 км, жінки)
13:13 – вітрильний спорт (кайт, чоловіки)
14:13 – вітрильний спорт (кайт, жінки)
13:54 – спортивне скелелазіння (швидкість, чоловіки)
14:20 – веслувальний спринт (каное-двійки 500 м, чоловіки)
14:40 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, жінки)
14:50 – веслувальний спринт (байдарки-четвірки 500 м, фінал, чоловіки; потенційно Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов та Іван Семикін)
15:00 – хокей на траві (чоловіки, матч за бронзу)
16:00 – стрибки у воду (трамплін 3 м, чоловіки)
16:00 – важка атлетика (59 кг, жінки; Каміла Конотоп)
18:00 – футбол (чоловіки, матч за 3-тє місце)
19:15 – боротьба (греко-римська, 67 кг, чоловіки, за бронзу)
19:15 – боротьба (греко-римська, 87 кг, чоловіки, за бронзу; Жан Беленюк)
19:15 – боротьба (вільна, 53 кг, жінки, за бронзу)
19:30 – боротьба (греко-римська, 67 кг, чоловіки, за золото; Парвіз Насібов – Саїд Есмаелі (Іран))
19:30 – боротьба (греко-римська, 87 кг, чоловіки, за золото)
19:30 – боротьба (вільна, 53 кг, жінки, за золото)
20:00 – хокей на траві (чоловіки, за золото)
20:01 – велоперегони (трекові, кейрін, жінки)
20:27 – велоперегони (трекові, омніум, за очками (4 з 4), чоловіки)
20:30 – важка атлетика (73 кг, чоловіки)
21:00 – легка атлетика (стрибки в довжину, жінки)
21:19 – тхеквондо (до 68 кг, чоловіки, за бронзу)
21:25 – легка атлетика (метання списа, чоловіки)
21:30 – легка атлетика (200 м, чоловіки)
21:34 – тхеквондо (до 57 кг, жінки, за бронзу)
22:19 – тхеквондо (до 68 кг, чоловіки, за золото)
22:25 – легка атлетика (400 м з бар’єрами, жінки)
22:30 – бокс (до 57 кг, чоловіки, півфінали)
22:37 – тхеквондо (до 57 кг, жінки, за золото)
22:45 – легка атлетика (110 м з бар’єрами, чоловіки)
23:02 – бокс (до 75 кг, жінки, півфінали)
23:34 – бокс (до 51 кг, чоловіки, за золото)
23:51 – бокс (до 54 кг, жінки, за золото)