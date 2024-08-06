Розклад олімпійських змагань у Парижі на 6 серпня

6 серпня, на літній Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові старти за участю українських спортсменів. У рамках ігрового дня змагання відбудуться у 20 видах спорту. При цьому українці виступатимуть лише у відбіркових турнірах, а фінали пройдуть без участі наших олімпійців.

Розклад кваліфікаційних змагань за участю українців

10:30. Веслувальний спринт. Чоловіки. Байдарки-четвірки, 500 метрів. Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін

11.00. Спортивне скелелазіння. Жінки. Болдеринг. Євгенія Казбекова

12:00. Веслувальний спринт. Жінки. Каное-двійки, 500 метрів. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:21. Вільна боротьба. Жінки. Вагова категорія до 50 кг. Оксана Лівач (суперниця в 1/8 фіналу – Актенге Кеунімжаєва)

12:40. Веслувальний спринт. Чоловіки. Байдарки-двійки, 500 метрів. Олег Кухарік, Ігор Трунов

12:50. Легка атлетика. Чоловіки. Метання списа. Артур Фельфнер

14.00. Спортивне скелелазіння. Чоловіки. Швидкість. Ярослав Ткач

21:17. Легка атлетика. Жінки. Біг 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова