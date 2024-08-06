Спорт

Розклад олімпійських змагань у Парижі на 6 серпня
6 Серпня 2024 07:23
читать на русском →
олімпіада
Ілюстративне фото / Reuters

6 серпня, на літній Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові старти за участю українських спортсменів. У рамках ігрового дня змагання відбудуться у 20 видах спорту. При цьому українці виступатимуть лише у відбіркових турнірах, а фінали пройдуть без участі наших олімпійців.

Розклад кваліфікаційних змагань за участю українців

10:30. Веслувальний спринт. Чоловіки. Байдарки-четвірки, 500 метрів. Олег Кухарик, Ігор Трунов, Дмитро Даниленко, Іван Семикін

11.00. Спортивне скелелазіння. Жінки. Болдеринг. Євгенія Казбекова

12:00. Веслувальний спринт. Жінки. Каное-двійки, 500 метрів. Людмила Лузан, Анастасія Рибачок

12:21. Вільна боротьба. Жінки. Вагова категорія до 50 кг. Оксана Лівач (суперниця в 1/8 фіналу – Актенге Кеунімжаєва)

12:40. Веслувальний спринт. Чоловіки. Байдарки-двійки, 500 метрів. Олег Кухарік, Ігор Трунов

12:50. Легка атлетика. Чоловіки. Метання списа. Артур Фельфнер

14.00. Спортивне скелелазіння. Чоловіки. Швидкість. Ярослав Ткач

21:17. Легка атлетика. Жінки. Біг 400 метрів з бар’єрами. Анна Рижикова


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Серпня 2024 10:50

Внаслідок удару по Харкову була пошкоджена поліклініка
6 Серпня 2024 10:20

Окупанти атакували центральний район Харкова
6 Серпня 2024 09:35

Вночі сили ППО збили чотири ракети та 15 “шахедів”
6 Серпня 2024 09:22

Автобус із дітьми потрапив у ДТП на Хмельниччині: є постраждалі
6 Серпня 2024 08:44

Внаслідок нічного удару по Київщині пошкоджені будинки, АЗС, посічені фасади
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки