Розклад Олімпійських ігор на 5 серпня

5 серпня, на літній Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові змагання за участю українських спортсменів. Українські спортсмени цього дня поборються за медалі у трьох дисциплінах.
Результати медальних змагань за участю українців
10:30. Стрільба. Чоловіки. Швидкісний пістолет, 25 метрів. Павло Коростильов
12:45. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Паралельні бруси. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.
16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Байдарки-крос. Вікторія Ус.
Розклад кваліфікаційних змагань за участю українців
11.00. Стрибки у воду. Жінки. Стрибки з вежі 10 метрів. Софія Лискун.
11:50. Легка атлетика. Жінки. Біг 400 метрів із бар’єрами. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.
12:20. Легка атлетика. Чоловіки. Біг на 400 метрів. Олександр Погорілко
16:00. Вільна боротьба. Жінки. 68 кг. Тетяна Сова-Рижко.