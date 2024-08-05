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Розклад Олімпійських ігор на 5 серпня
5 Серпня 2024 07:09
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олімпіада
Ілюстративне фото / Reuters

5 серпня, на літній Олімпіаді-2024 у Парижі відбудуться чергові змагання за участю українських спортсменів. Українські спортсмени цього дня поборються за медалі у трьох дисциплінах.

Результати медальних змагань за участю українців

10:30. Стрільба. Чоловіки. Швидкісний пістолет, 25 метрів. Павло Коростильов

12:45. Спортивна гімнастика. Чоловіки. Паралельні бруси. Ілля Ковтун, Олег Верняєв.

16:30. Веслувальний слалом. Жінки. Байдарки-крос. Вікторія Ус.

Розклад кваліфікаційних змагань за участю українців

11.00. Стрибки у воду. Жінки. Стрибки з вежі 10 метрів. Софія Лискун.

11:50. Легка атлетика. Жінки. Біг 400 метрів із бар’єрами. Анна Рижикова та Вікторія Ткачук.

12:20. Легка атлетика. Чоловіки. Біг на 400 метрів. Олександр Погорілко  

16:00. Вільна боротьба. Жінки. 68 кг. Тетяна Сова-Рижко.


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