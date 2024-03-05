Розгляд справи Князєва розпочнеться 14 березня

Вищий антикорупційний суд призначив на 14 березня розгляд справи колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якому інкримінують отримання хабаря.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила прессекретар ВАКС Олеся Чемерис.

«Підготовче засідання у справі колишнього голови Верховного суду призначене на 13 годину 14 березня», – сказала вона.

Справу розглядатиме колегія суддів під головуванням Сергія Мойсака.

Як повідомлялося, 4 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до ВАКС обвинувальний акт відносно колишнього голови ВС Всеволода Князєва.

У травні 2023 року у Національному антикорупційному бюро і САП заявили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди у 2,7 млн дол. керівництвом і суддями Верховного суду.

За версією слідства, хабар був за ухвалене 19 квітня 2023 року Великою палатою ВС рішення у справі про визнання законності придбання у 2002 році пакета акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату компанією Ferrexpo.

Під час пленуму Верховного суду 140 суддів підтримали висловлення голові ВС Всеволоду Князєву недовіри. Також була ухвалена постанова пленуму про припинення повноважень голови ВС.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.