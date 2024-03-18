Суспільство

Розбирали FPV-дрон: на Херсонщині загинули троє людей

18 Березня 2024 21:13
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дрони, херсонщина
FPV-дрон / Getty Images

У селі Львове в Бериславському районі на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, під час того, як розбирали FPV дрон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні”.

Прокудін також закликав мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети, відходити на безпечну відстань та викликати рятувальників.


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