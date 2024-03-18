Розбирали FPV-дрон: на Херсонщині загинули троє людей

У селі Львове в Бериславському районі на Херсонщині загинули троє місцевих жителів, під час того, як розбирали FPV дрон.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Чоловіки 45, 55 та 67 років принесли додому раніше знайдений на подвір’ї FPV дрон та почали його розбирати. Внаслідок чого здетонував боєприпас.

Всі троє отримали тяжкі поранення і померли дорогою до лікарні”.

Прокудін також закликав мешканців бути вкрай обережними та не підбирати підозрілі предмети, відходити на безпечну відстань та викликати рятувальників.