Роскосмос розробляє вбивцю Starlink-а. Вже є ескіз

Роскосмос повідомляє про завершення ескізного проекту створення супутникової системи зв’язку нового покоління «Гонець-М1», пишуть російські ЗМІ.

Система «надаватиме послуги доступу до Інтернету через абонентські пристрої з підключенням на невисоких швидкостях, чого буде достатньо для персональних комунікацій, перегляду веб-сторінок та обміну невеликими файлами».

Генеральний директор АТ «Супутникова система “Гонець”» Павло Черенков розповів в інтерв’ю, що супутники «Гонець-М1» забезпечать своїх абонентів не лише повноцінним телефонним супутниковим зв’язком, а й транкінговим. Телефонний зв’язок працюватиме з використанням компактних терміналів типу «трубка» — цей сервіс дуже популярний і очікуваний на ринку, зазначає Черенков. Крім того, з’явиться і транкінговий зв’язок для груп користувачів.

Планується, що угруповання супутників «Гонець-М1» включатиме 28 апаратів на низькій навколоземній орбіті.