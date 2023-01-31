Техно

Роскосмос розробляє вбивцю Starlink-а. Вже є ескіз

31 Січня 2023 09:23
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росія, Starlink

Роскосмос повідомляє про завершення ескізного проекту створення супутникової системи зв’язку нового покоління «Гонець-М1», пишуть російські ЗМІ.

Система «надаватиме послуги доступу до Інтернету через абонентські пристрої з підключенням на невисоких швидкостях, чого буде достатньо для персональних комунікацій, перегляду веб-сторінок та обміну невеликими файлами».

Генеральний директор АТ «Супутникова система “Гонець”» Павло Черенков розповів в інтерв’ю, що супутники «Гонець-М1» забезпечать своїх абонентів не лише повноцінним телефонним супутниковим зв’язком, а й транкінговим. Телефонний зв’язок працюватиме з використанням компактних терміналів типу «трубка» — цей сервіс дуже популярний і очікуваний на ринку, зазначає Черенков. Крім того, з’явиться і транкінговий зв’язок для груп користувачів.

Планується, що угруповання супутників «Гонець-М1» включатиме 28 апаратів на низькій навколоземній орбіті.


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