Політика

Росію виключили з Дунайської комісії

15 Грудня 2023 13:18
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На 100-й ювілейній сесії Дунайська комісія вирішила, що членство Росії є несумісним з огляду на її ракетні та безпілотні удари по Нижньому Дунаю в Україні

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Після того, як у листопаді Росія не була обрана до Міжнародного суду ООН, ІМО, ЮНЕСКО та ОЗХЗ, Росія зазнала ще однієї дипломатичної поразки в Дунайській комісії, одній із найстаріших міжнародних організацій у світі”, – написав Кулеба.

Зазначаться, що Росія має вийти з Дунайської комісії до 29 лютого 2024 року, інакше члени більше не визнаватимуть своїх зобов’язань перед РФ згідно з установчою Белградською конвенцією.

За словами міністра, це рішення є належною відповіддю на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї.

Дунайська комісія – це міжнародна організація, заснована Конвенцією про режим судноплавства на Дунаї. Її підписали у Белграді 18 серпня 1948 року. Членами комісії є Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна та Хорватія.


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