Росію не запросили на  Глобальний саміт миру

РФ не запрошували на Глобальний саміт миру у червні у Бюргенштоку.

Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

“Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС Швейцарії підкреслили, що саміт покликаний розпочати мирний процес.

“Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий”, – заявили у відомстві.