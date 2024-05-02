Політика

Росію не запросили на  Глобальний саміт миру

2 Травня 2024 14:22
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саміт, рф
Прапор Швейцарії / Getty Images

РФ не запрошували на  Глобальний саміт миру у червні у Бюргенштоку.

Про це повідомляє МЗС Швейцарії.

Швейцарська сторона висловила переконання, що РФ неодмінно має бути включена у мирний процес.

“Росія на цьому етапі не запрошена. Швейцарія завжди виявляла відкритість щодо запрошення Росії на цей саміт. Однак Росія неодноразово і також публічно заявляла, що не зацікавлена брати участь у цьому першому саміті”, – йдеться у повідомленні.

У МЗС Швейцарії підкреслили, що саміт покликаний розпочати мирний процес.

“Швейцарія переконана, що Росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без Росії немислимий”, – заявили у відомстві.


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