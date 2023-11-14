Росії закриють доступ до міжнародної авіаційної доменної зони 

Швейцарська компанія послуг для цивільної авіації SITA вирішила закрити авіатранспортним компаніям із Росії доступ до адміністрованої нею міжнародної авіаційної доменної зони верхнього рівня .aero.

Про це повідомляє російська газета “Известия” з посиланням на джерела.

Як повідомили джерела газети, вже 10 листопада SITA припинила надавати російським клієнтам послуги реєстрації та продовження доменів у цій зоні. Проте миттєвого відключення та збоїв не сталося — домени вдалося екстрено продовжити на рік. Експерти вважають, що цього часу має вистачити, щоб перейти до місцевих доменних зон .ru.

За даними сервісу LetSearch.ru, у Росії в доменній зоні .aero зареєстровано понад 200 сайтів. Домен використовують близько 30 аеропортів (Шереметьєво, Жуковський, красноярський та казанський аеропорти, холдинги “Аеропорти регіонів”, “Аеродинаміка” та ін.) та 15 російськими авіакомпаніями (“Перемога”, “Азімут”, “Ікар”, “Ямал”, “Алроса” та ін.), “Вертольоти Росії” та інші.