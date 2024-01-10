Росіянину заблокували купівлю нерухомості у Фінляндії 

У Фінляндії завадили спробі придбання нерухомості покупцем, пов’язаним із Росією, в рамках протидії транзакціям, які можуть зашкодити нацбезпеці країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві уряду повідомляється, що міністр оборони Антті Хакканен заблокував продаж нерухомості в Іломансі, місті поблизу російського кордону, компанії, яка частково належить Росії.

Це рішення пояснюють тим, що використання майна може “зашкодити організації національної оборони, захисту територіальної цілісності та гарантуванню нацбезпеки”, – йдеться в заяві.

У Соткамо відмова щодо двох угод була обґрунтована тим, що покупець не надав вчасно всю інформацію, необхідну для купівлі-продажу.