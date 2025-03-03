Росіяни зосереджують основні зусилля на Курському, Покровському і Торецькому напрямках, – Генштаб

Упродовж доби 2 березня на фронті зафіксували 109 бойових зіткнень. Росіяни зосереджують основні зусилля на Курському, Покровському і Торецькому напрямках.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- Минулої доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
- На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова.
- На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутись уперед неподалік Нового, Ямполівки та Новомихайлівки.
- Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося чотири штурмові дії у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та Олександро-Шультине.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районах Торецька та Щербинівки.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 атак агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили п’ять ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та Скудне.
- На Оріхівському напрямку в районах населених пунктів Нестерянка та Новоданилівка загарбники здійснили два марні штурми позицій наших захисників.
- Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі штурмував позиції наших оборонців.
- На Сіверському та Гуляйпільському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
- На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 30 атак противника. Ворог завдав 444 артилерійських обстріли, з них 12 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 19 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1350 осіб. Також українські воїни знешкодили 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, два засоби ППО, 61 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 109 одиниць автомобільної техніки.