Росіяни знову зірвала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС

Росія знову зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

За словами Тихого, цього разу окупанти РФ використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною.

“Сценарій зриву ротацій щоразу подібний. Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні. Після цього російські штурмовики з’являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а Москва заявляє, що “все готово” для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими”, – зазначив Тихий.

Він додав, що за три роки окупації Росія довела ЗАЕС до деградації, перетворивши найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу. За словами Тихого, це частина ширшої стратегії ядерних погроз РФ і використання нею енергії як зброї.

Присутність МАГАТЕ заважає Росії реалізовувати цей план, тому вона системно тисне на Агентство, намагається підірвати його авторитет і створити умови, за яких незалежний нагляд стане неможливим.