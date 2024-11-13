Кримінал

Росіяни знову вдарили по Харкову дроном
13 Листопада 2024 11:46
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обстріли
Уламки БпЛА "Молнія-1" у Салтівському районі Харкова / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська знову атакували Салтівський район Харкова ударним БПЛА.

Як повідомив мер міста Ігор Терехов, удар прийшовся поблизу одного з торгівельних центрів.

“Пошкоджені припарковані поряд з ним авто та скління будівлі. На місце виїхали усі відповідні служби”, – зазначив Терехов.

Інформації про постраждалих немає.

Вчора росіяни атакували Слобідський та Салтівський райони Харкова безпілотником “Молнія-1”.

Як пояснював речник облпрокуратури Дмитро Чубенко, це доволі примітивний за конструкцією і доволі дешевий баражуючий боєприпас, на борту він може нести від трьох до п’яти кілограмів вибухівки. Порівняно з тим же “Шахедом”, де 50 кг вибухової речовини, він є набагато менш потужним, але він в рази дешевший.


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