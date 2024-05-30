Росіяни збільшують сили на Харківському напрямку, – Сирський

РФ збільшує свої сили на напрямку Стрілеча — Липці та поблизу Вовчанська, перекидає додаткові полки й бригади.

Наразі цього недостатньо для повномасштабного наступу та прориву української оборони, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“До того ж дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей”, — сказано у повідомленні.

Ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів.

“В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів”, – додав головком.