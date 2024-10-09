Суспільство

Росіяни заявили про збиття 47 дронів
9 Жовтня 2024 08:27
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дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Вночі 9 жовтня російське ППО нібито збила 47 українських дронів над територією РФ і Азовським морем.  

Про це повідомляє Міноборони РФ у Telegram.

Повідомляють, що 24 БпЛА нібито збили над Брянською областю, 5 – над Бєлгородською, по 2 БпЛА – над Курською і Ростовською, 1 – над Краснодарським краєм і 13 – над акваторією Азовського моря. 

Російська служба ВВС із посиланням на Telegram-канали писала, що українські дрони атакували Єйськ, де розташований військовий аеродром.

Повідомлялося, що на Єйськ летить “багато БПЛА” і про вибухи.

Місто Єйськ розташоване в Краснодарському краї РФ, на березі Азовського моря, приблизно за 60 км через море від Маріуполя. У цьому районі є великий військовий аеродром, який уже неодноразово зазнавав ударів українських дронів.

Якохось фото чи відео наслідків російські Telegram-канали поки що не публікують.


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