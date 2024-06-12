Суспільство

Росіяни заявили про захоплення на Харківщині села, якого не існує
12 Червня 2024 19:46
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війна
МІсце колишньої Тимківки на Куп'янщині / Google Maps

Міноборони РФ стверджує, що захопило село Тимківку, що розташоване у Куп’янському районі Харківської області.

Відповідне повідомлення з’явилося у Telegram-каналі Міністерства оборони РФ 11 червня.

На мапі України такого села не існує, населений пункт зник ще за радянських часів, розповів “Суспільне Харків” речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Назар Волошин.

За словами речника, територія, де раніше розташовувалося Тимківка (неподалік окупованого села Орлянського), контролюється українськими військовими. Заява про захоплення села, якого не існує, може бути частиною російської інформаційно-психологічної операції, припускає Волошин.

Керівник Куп’янської РВА Андрій Канашевич у коментарі Суспільному сказав, що Тимківка не існує з середини 80-х років.

“На сьогодні на місці цього села, якщо подивитися на мапу, буде просто зоране поле сільськогосподарське. Навіть не всі старожили Куп’янського району зараз точно можуть згадати місце, де воно розташовувалося”, — сказав Канашевич.


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