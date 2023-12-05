Росіяни заявили про атаку українських безпілотників 

Вранці 5 грудня росіяни заявили про перехоплення і знищення понад 40 нібито українських безпілотників над територією РФ.

Про це повідомляє Міноборони Росії

“Черговими засобами ППО двадцять два українських безпілотних літальних апарати знищено і ще тринадцять перехоплено над акваторією Азовського моря і територією Республіки Крим”.

“5 грудня близько 6.00 мск припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об’єктах на території Російської Федерації”.

В оборонному відомстві Росії згодом заявили, що їхні засоби ППО нібито знищили ще 4 українських БпЛа і два перехопили над акваторією Азовського моря.