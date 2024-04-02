Кримінал

Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру

2 Квітня 2024 17:11
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ракетний удар
Ілюстративне фото / Getty images

Російські окупаційні війська вдарили ракетою по Дніпру.  Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок ракетної атаки по місту поранені, попередньо, п’ятеро людей.

“Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу”, – зазначив він.

Раніше Повітряні сили повідомляли, що у напрямку Дніпра рухається керована авіаційна ракета.

Оновлено 17:35. У Дніпрі через російську атаку пошкоджено один із навчальних закладів, уточнив Лисак.

“На щастя, у момент удару усі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я і, можливо, і життя хлопців. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії”, – додав голова ОВА.


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