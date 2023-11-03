Кримінал

Росіяни завдали близько 10 ударів безпілотниками по Харкову та області

3 Листопада 2023 06:55
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бпла, обстріл

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову та передмістям у ніч на 3 листопада. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ’янському та Шевченківському районах міста.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали”, — повідомив Чубенко.

За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.


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