Росіяни завдали близько 10 ударів безпілотниками по Харкову та області

Росія завдала близько 10 ударів безпілотниками Shahed по Харкову та передмістям у ніч на 3 листопада. Зокрема, правоохоронці зафіксували пошкодження приватних будинків, навчального закладу та авто в Основ’янському та Шевченківському районах міста.

Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Внаслідок одного з влучань зайнялася СТО: палали гаражі та авто. Частково зруйнована двоповерхова будівля поруч. Вона не була житловою, але всередині передбачені спальні місця для тимчасового перебування людей, які виїхали з окупованих Росією територій. Зараз рятувальники розбирають завали”, — повідомив Чубенко.

За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес.