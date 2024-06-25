Росіяни завдали авіаудару по Харкову

Уранці 25 червня окупанти завдали авіаудару по житловій забудові Харкова.

Про це повідомив у Телеграмі міський голова Ігор Терехов.

«Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки», – йдеться у дописі.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили керованою авіабомбою.

«Окупанти вдарили КАБом по цивільній інфраструктурі. На цю хвилину – без постраждалих», – написав він у Телеграмі.