Росіяни завдали авіаударів по Куп’янську-Вузловому, дві людини загинули

Російські окупаційні війська завдали авіаударів по селищу Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще четверо — постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили рф завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес”, – йдеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.