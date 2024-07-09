Кримінал

Росіяни завдали авіаударів по Куп’янську-Вузловому, дві людини загинули
9 Липня 2024 21:08
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Російські окупаційні війська завдали авіаударів по селищу Куп’янськ-Вузловий у Харківській області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще четверо — постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили рф завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес”, – йдеться у повідомленні.

У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення. Виникли пожежі.

Наслідки російського обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий у Харківській області / Фото: Харківська обласна прокуратура

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