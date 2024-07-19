Політика

Росіяни засудили американського журналіста Гершковича до 16 років колонії суворого режиму
19 Липня 2024 15:46
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росія, сша
Репортер The Wall Street Journal Еван Гершкович в залі Московського міського суду / Фото: AP

Свердловський обласний суд засудив кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму у справі про шпигунство.

Про це повідомляють росЗМІ.

За версією слідства, Гершкович “за завданням ЦРУ” в березні 2023 року збирав у Свердловській області секретну інформацію про діяльність оборонного підприємства “Уралвагонзавод”. У прокуратурі стверджували, що журналіст “дотримувався ретельних заходів конспірації”. 

Гершкович провину у справі не визнає. Представники США і The Wall Street Journal називають справу сфабрикованою, а держдепартамент США присвоїв Гершковичу статус “неправомірно затриманого”.


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