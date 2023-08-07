Суспільство

Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси, заборонені Конвенцією

7 Серпня 2023 15:33
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зброя, запоріжжя, росіяни, атаки ворога

Російські війська, попри заборону Конвенції, застосували хімічні боєприпаси у районі Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали”, – написав він. 

Тарнавський пояснив, що таким чином росіяни намагаються зупинити рух українських захисників.


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