Росіяни застосували на півдні хімічні боєприпаси, заборонені Конвенцією

Російські війська, попри заборону Конвенції, застосували хімічні боєприпаси у районі Новоданилівки Запорізької області.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський.

“Ворог, в порушення всіх Конвенцій, продовжує використовувати хімічні боєприпаси. Минулої доби противник у районі н.п. Новоданилівка здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно, хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали”, – написав він.

Тарнавський пояснив, що таким чином росіяни намагаються зупинити рух українських захисників.