Росіяни запустили по Україні два “Іскандери” та 50 БпЛА: скільки цілей збито

У ніч на 17 січня, починаючи з 19:00 16 січня, противник застосував для удару по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М”, які запускав із Ростовської області, а також атакував 50 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА пошкоджено будівлі установ, приватного підприємства та будинків на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.