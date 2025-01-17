Суспільство

Росіяни запустили по Україні два “Іскандери” та 50 БпЛА: скільки цілей збито
17 Січня 2025 09:44
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Робота мобільної вогневої групи / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Робота мобільної вогневої групи / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на 17 січня, починаючи з 19:00 16 січня, противник застосував для удару по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М”, які запускав із Ростовської області, а також атакував 50 ударними БпЛА Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття 33 “шахедів” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Зафіксовано влучання ворожих ударних безпілотників у підприємства на Одещині. Також внаслідок падіння збитих ворожих БпЛА пошкоджено будівлі установ, приватного підприємства та будинків на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, ще один БпЛА вийшов з повітряного простору України в напрямку Румунії.


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