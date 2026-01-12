        Суспільство

        Росіяни запустили 156 БпЛА з шести напрямків: як відпрацювала ППО

        Галина Шподарева
        12 Січня 2026 09:02
        Військові 15-ї бригади оперативного призначення НГУ / Фото: Генштаб ЗСУ
        Військові 15-ї бригади оперативного призначення НГУ / Фото: Генштаб ЗСУ

        У ніч на 12 січня, починаючи з 18:00 11 січня, РФ атакувала Україну 156 ударними БпЛА Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ; Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 110 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 135 російських дронів півночі, півдні, сході та центрі країни.

        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків на двох локаціях.


