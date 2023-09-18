Кримінал

Росіяни за ніч чотири рази обстріляли Нікопольський район

18 Вересня 2023 07:56
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Уночі росіяни чотири рази обстріляли Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Цієї ночі агресор продовжив знущатися над Нікопольщиною. Обстріляв район чотири рази. З важкої артилерії гатив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Пошкоджено комунальне підприємство. Одну господарську споруду знищено, 6 – понівечено. Побиті й 5 приватних будинків. А ще – сонячні панелі”, – повідомив він.

“Люди, на щастя, цілі”, – додав Лисак.

Інші наслідки атак уточнюються.

Також під ранок над областю збили 2 крилаті ракети, повідомив голова ОВА.


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