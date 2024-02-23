Росіяни за добу втратили майже 50 артсистем

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну склали вже понад 408 тисяч солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 49 артсистем та 2 РСЗО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали: