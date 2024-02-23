Росіяни за добу втратили майже 50 артсистем

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну склали вже понад 408 тисяч солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 49 артсистем та 2 РСЗО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 408240 (+1000) осіб ліквідовано;
- танків – 6526 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 12410 (+37) од.;
- артилерійських систем – 9916 (+49) од.;
- РСЗВ – 999 (+2) од.;
- засоби ППО – 682 (+2) од.;
- літаків – 339 од.;
- вертольотів – 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32) од.;
- крилаті ракети – 1903 од.;
- кораблі/катери – 25 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од.;
- спеціальна техніка – 1575 (+9) од.