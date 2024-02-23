Суспільство

Росіяни за добу втратили майже 50 артсистем

23 Лютого 2024 08:21
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війна
Ворожа самохідна гаубиця “Мста-С”, знищена під час боїв на Сумщині / Фото: Міноборони України

Українські військові за добу ліквідували ще тисячу російських окупантів, таким чином загальні втрати росармії в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення в нашу країну склали вже понад 408 тисяч солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 49 артсистем та 2 РСЗО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 23.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 408240 (+1000) осіб ліквідовано;
  • танків – 6526 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 12410 (+37) од.;
  • артилерійських систем – 9916 (+49) од.;
  • РСЗВ – 999 (+2) од.;
  • засоби ППО – 682 (+2) од.;
  • літаків – 339 од.;
  • вертольотів – 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7628 (+32) од.;
  • крилаті ракети – 1903 од.;
  • кораблі/катери – 25 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12960 (+36) од.;
  • спеціальна техніка – 1575 (+9) од.

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