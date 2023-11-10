Росіяни вже місяц штурмують Авдіївку, втрати противника становлять близько десяти тисяч осіб, – Залужний

Російські війська вже місяц намагаються оточити Авдіївку Донецької області.

“Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону”, – повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За цей час наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько десяти тисяч осіб, зазначив Залужний.

“Дякую бригадам, нашим підрозділам. Піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам БПлА, медикам. Кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку.

Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Памʼять і шана”, – сказав Головнокомандувач.