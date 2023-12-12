Росіяни вивели на бойове чергування у Чорне море 2 кораблі

На бойовому чергуванні в Чорному морі станом на ранок вівторка, 12 грудня, перебувають два російські кораблі: ракетоносії заведені у пункти базування.

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

“Станом на 08:00 12.12.2023 в Чорному морі перебуває 2 ворожі кораблі”, – йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, ракетоносії відсутні. Водночас на бойове чергування у Середземне море окупанти вивели чотири кораблі. Серед них є два ракетоносії із загальним залпом до 16 “калібрів”.

Керченською протокою до Чорного моря пройшли 30 суден. З них 8 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. Натомість до Азовського моря здійснили прохід 8 суден. З протоки Босфор рухались 2.