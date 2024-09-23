Росіяни використовують на фронті бронемашини китайського виробництва

Російські окупаційні війська використовують бронемашини ZFB-05 виробництва Китайської Народної Республіки у зоні бойових дій.

Відповідні фото оприлюднив Telegram-канал СПЖ “Водограй”.

На оприлюднених світлинах видно китайську бронемашину ZFB-05 Xinxing, обладнану антидроновим захистом капота, складним захистом лобового скла, захистом бокових проєкцій та кулеметного “гнізда” (“корони”).

Про використання цих бронемашин Федеральною службою військ національної гвардії РФ (Росгвардією) стало відомо ще у червні 2023 року. Вісім таких бронемашин було помічено на озброєні чеченського спеціального загону швидкого реагування “Ахмат”, який входить до складу Росгвардії.

Після публічного висвітлення факту використання бронетехніки китайського виробництва російськими військами, речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь у відповідь на питання журналістів заявив, що Китай не надавав і не надає Росії будь-яку військову чи іншу допомогу для її війни.

Невідомо, чи на фотографіях зображена машина з “ахматівської” партії, чи російські Збройні сили закуповують нові машини.