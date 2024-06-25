Кримінал

Росіяни використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів, – Синєгубов
25 Червня 2024 21:20
обстріли
Фрагменти УМПБ Д-30, які виявили на місці влучання у Харкові / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська використовують Харків як плацдарм для випробувань модифікованих боєприпасів.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Противник намагається адаптуватися і весь свій мотлох, який знаходиться на складах, використовувати проти нашого мирного цивільного населення. Ми мали перший удар по місту Харків у неділю, по території приватної школи. Це був КАБ-250. Боєприпас був з крилами та GPS-модулем”, – повідомив Синєгубов.

Очільник ОВА також зазначив, що ворогу стає дедалі дорожче та складніше використовувати ракетні системи для ударів по місту. Саме тому росіяни почали використовувати для ударів УМПБ 30-Д. Їхня вартість близько 100 тисяч доларів в порівнянні з ракетами які можуть коштувати мільйони доларів.


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