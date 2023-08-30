Суспільство

Росіяни встановили баржі для захисту Кримського моста (супутникові знімки)

30 Серпня 2023 18:41
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У середу, 30 серпня, стало відомо, що російські окупанти встановили баржі для захисту Кримського моста від морських дронів.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на супутникові знімки сервісу Planet.com.

На супутникових знімках високої роздільної здатності видно, що на південь від Кримського мосту були встановлені баржі. Відзначається, що глибина у цьому місці 2-4 метри, тому можливо їх просто частково затопили.

Журналісти припускають, що ці баржі можуть бути використані, як основа для загородження проти українських морських дронів.


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