Кримінал

Росіяни вночі вдарили ракетами по Херсону

26 Січня 2024 09:26
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ракетний удар

Окупаційні війська вночі 26 січня атакували Херсон ракетами С-300. Унаслідок ворожих обстрілів поранення отримала місцева жителька.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300. По місту прийшлося два ракетні удари. Ворожим вогнем пошкоджено дитячий садок, багатоповерхівку та будівлю торговельного центру”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у власній оселі поранення ноги та вибухову травму отримала 54-річна місцева жителька. Їй надали медичну допомогу на місці.


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