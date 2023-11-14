Суспільство

Росіяни вночі атакували Україну дронами та ракетами

14 Листопада 2023 07:20
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ппо

У ніч на 14 листопада 2023 року окупанти атакували Україну ударними  дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних.

“Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край -рф) зафіксовано пуски 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої Запорізької області”, – йдеться у повідомлені.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.


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