Росіяни влучили у будинок на Куп’янщині, загинув чоловік

Внаслідок російських ударів по селу Петропавлівка Куп’янського району 31 жовтня загинув 50-річний чоловік, 52-річна жінка зазнала поранень.

Про це йдеться у зведенні керівника Харківської ОВА Синєгубова.

За даними ДСНС Харківщини, РФ завдала удару близько 20:00, влучивши у житловий будинок.

“Близько 20:00 зайнялася пожежа у Петропавлівській громаді: знову окупанти намагались знищити приватний будинок. Вони влучили снарядом прямо в нього. Зайнялась пожежа на площі 200 кв. м. Цей обстріл забрав життя цивільного чоловіка та завдав поранень жінці”, — сказано у повідомленні.

Під ударом РФ протягом доби перебували Куп’янськ-Вузловий, Дворічна, Юрченкове, Уди, Ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти: “Усього обстріляно понад 25 населених пунктів області”.

“Вчора ввечері близько 23:30 ворог вдарив керованою авіабомбою по с. Подолах Куп’янського району, пошкоджено 2 приватних будинки. Без поранених”, — сказано у повідомленні.