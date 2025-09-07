        Спорт

        Росіяни влучили у будинок футболіста “Бенфіки”

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 12:51
        читать на русском →
        “Наш коридор” / Скріншот відео
        “Наш коридор” / Скріншот відео

        Під час масованої комбінованої атаки у ніч на 7 вересня росіяни влучили у будинок півзахисника збірної України з футболу Георгія Судакова

        Про це футболіст написав у своєму телеграм.

        Реклама
        Реклама

        Йдеться про житловий комплекс у Києві, де знаходиться квартира футболіста.

        “Йоб@ні орки, приліт в наш будинок…Орки будуть казати, що в моєму будинку зберігають військову техніку”, – написав Судаков.

        Наприкінці серпня футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що 22-річний півзахисник Георгій Судаков продовжить кар’єру в лісабонській «Бенфіці». Клуби узгодили всі деталі трансферу, а футболіст підписав особистий контракт із португальським грандом.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини