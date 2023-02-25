Росіяни влаштували катівню в окупованій Василівці, – Генштаб

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 5 авіаційних ударів. Здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії, зафіксовано ворожі авіаційні удари, повідомляють у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та місто Херсон.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що у місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують проукраїнсько налаштованих громадян.

Усі підрозділи так званих «силових структур» Донецької області з 1 березня 2023 року переходять на функціонування за російським законодавством. В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі.