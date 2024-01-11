Суспільство

Росіяни вкрали назву та логотип у львівської мережі фастфуду

11 Січня 2024 09:48
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росія

Львівська мережа швидкого харчування Я Люблю Кебаб звинуватила російську компанію у крадіжці свого торгового найменування та дизайну логотипа.

Українська компанія повідомила, що у Білгороді було відкрито ресторан, який використовує таку саму назву та логотип, як у львівської мережі фастфуду, повідомляє Українська рада торгових центрів (UCSC).

Львівська компанія запевняє, що ніколи не мала та не матиме ресторанів у державі-агресорці та опублікувала фото крадіжки.

«Росіяни привласнюють собі не лише український бізнес, а й історію, письменників, художників, винаходи, техніку та територію. Закликаємо вас максимально поширити інформацію у сторіс із підписом 0 днів, як росія нічого не крала», — розповсюдила Я люблю Кебаб заклик у своїх соцмережах.

Керівниця маркетингу мережі Анастасія Штокало розповіла, що про випадок незаконного використання їхнього бренду в РФ вони дізнались від однієї з клієнток, після чого одразу оприлюднили реакцію у соцмережах.

Вона також підкреслила, що компанія не знала про існування цього закладу у Білгороді та не продавала франшизу для його відкриття.

Наразі “Я люблю Кебаб” намагається домогтися закриття сторінки російського ресторану-підробки в Instagram і закликає своїх підписників надсилати скарги на цей акаунт.


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