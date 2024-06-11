Росіяни відновили перевезення пального Керченським мостом – ISW

Армія РФ відновила транспортування палива до тимчасово окупованого Криму залізничним мостом через Керченську протоку.

Про це повідомляє у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

«На кадрах відеоматеріалу від 8 червня видно, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку залізничним мостом», – йдеться у повідомленні.

Наприкінці квітня цього року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що росіяни не транспортували паливо через Керченський залізничний міст з березня 2024 року через загрозу українського удару по мосту під час проходження бензовоза, який може спалахнути та, можливо, зруйнувати міст.

За оцінками порталу «Мілітарний», українські удари по залізничних поромах через Керченську протоку 30 травня спонукали російську владу знову розпочати транспортування палива через залізничний міст.

Нині залишається незрозумілим, чи продовжуватимуть росіяни використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та матеріально-технічного забезпечення до тимчасово окупованого Криму в найближчій та середньостроковій перспективі.

«Це, ймовірно, пом’якшить деякі логістичні обмеження, тоді як Росія намагається компенсувати втрачені пороми через протоку, але таке рішення зробить міст через Керченську протоку дедалі вразливішим до ударів з боку України, особливо якщо стан російської протиповітряної оборони Криму погіршуватиметься», – зазначили аналітики.