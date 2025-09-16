Росіяни вдарили по Запоріжжю: одна людина загинула, ще 13 — поранені

У ніч на 16 вересня російські війська обстріляли Запоріжжя. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 13 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

“Виникли масштабні пожежі: вогонь охопив три житлові будинки площею 350 кв. м, дві вантажівки на стоянці та станцію технічного обслуговування на площі 600 кв. м”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Запоріжжя / Фото: ДСНС, ОВА

До ліквідації наслідків залучили 78 рятувальників і 17 одиниць техніки. На місці працювали всі екстрені служби. Кількість потерпілих уточнюється.