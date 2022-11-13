Росіяни вдарили по Торецьку: пошкоджено лікарню і пологовий будинок 

Окупанти сьогодні обстріляли Торецьк Донецької області.

“Лікарня, пологовий будинок та профілакторій у Торецьку потрапили під ворожий обстріл. На щастя, обійшлося без постраждалих, але будівлі мають серйозні пошкодження. Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі. Заклади охорони здоров’я, які ми довго будували та відновлювали, вони руйнують в одну мить”, – написав у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ракетного удару сьогодні завдали і по Кураховому. Одна людина дістала поранення. На щастя, обійшлося без загиблих. Ракета влучила у двоповерховий будинок, ударом пошкоджено ще два житлових будинки по сусідству та адмінбудівлю.

“Уся вільна територія Донеччини наскрізь прострілюється російською зброєю. Прилетіти може будь-куди і будь-коли. Кожен цивільний на Донеччині — це потенційна жертва російських обстрілів. Не наражайте себе на невиправданий ризик! Евакуюйтесь!”, – закликав Кириленко.